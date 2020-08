5 Gedeeld

Het eiland Saba, gelegen in het Caribisch gebied, is een bijzondere Nederlandse gemeente. Saba staat bekend om haar prachtige natuur en is een uitstekende duikbestemming. De Mount Scenery is met haar 877 meter het hoogste punt van het Koninkrijk der Nederlanden. Saba heeft een oppervlakte van 13 km2 en telt ongeveer 2000 inwoners. De vier aanwezige dorpen heten The Bottom (hoofdplaats), Windwardside, St. John’s en Zion’s Hill.

Het Openbaar Lichaam Saba is op zoek naar een:

HR MANAGER

Het eilandsbestuur van Saba staat bekend om haar stabiliteit. Het onderhoudt goede relaties met Nederland en zorgt ervoor dat resultaten bereikt worden in verschillende domeinen. In de organisatie werken mensen samen aan de verdere ontwikkeling van het eiland. Onze collega’s werken aan infrastructuur (luchthaven, haven, watermanagement), openbare werken, planning, vuilnis ophaal- en verwerking, toerisme, maatschappelijke ontwikkeling, gezondheidszorg, landbouw, HRM, ICT, financiën, communicatie, burgerzaken, juridische advisering en verschillende beleidsterreinen. In totaal zijn er ongeveer 180 medewerkers.

Het eilandsbestuur van Saba werkt aan meer zelfvoorziening en economische ontwikkeling, met een focus op duurzaamheid, toegankelijkheid, armoedebestrijding en verbetering van de kwaliteit van het leven. De afgelopen periode heeft de overheid gewerkt aan projecten zoals renovatie van de luchthaven, gescheiden afvalverwerking, faciliteren van een gezonde levensstijl, verbeteren van sociale voorzieningen, training en opleiding van ambtenaren in onder andere projectmanagement en schrijven van beleid.

Hier zeggen we dat het ‘werk in uitvoering is’ omdat er nog zoveel te doen is. Onderwerpen waar we momenteel aan werken zijn: een nieuwe haven, nieuwe schoolgebouwen, marketing van ons eco-toerisme, natuurbehoud, landbouw, organisatieontwikkeling, training en coaching van personeel, digitalisering, etc.

Op de agenda van de komende jaren staan: uitvoering geven aan lopende projecten, samen met Nederland doorgaan met verbetering van de kwaliteit van het leven op Saba, blijvend uitvoering geven aan financieel beheer en integriteit en verder investeren in ons personeel, waarbij we ons richten op het verder professionaliseren van de organisatie door middel van heldere processen, procedures en verantwoordelijkheid nemen.

De functie

Medewerkers zijn van doorslaggevend belang om de toekomstvisie te realiseren. Dit vraagt om leiderschap, het aantrekken van talentvolle medewerkers, strategische personeelsplanning, talentontwikkeling en het bevorderen van vitaliteit. De focus voor de komende jaren ligt op het verder positioneren van HR en organisatieontwikkeling binnen het Openbaar Lichaam Saba, zodanig dat de organisatie meerwaarde daarvan ervaart die ten goede komt aan een goed personeelsbeleid en een vitale organisatie. Wij zoeken een manager die leiding geeft aan onze HRM-unit en het HRM-beleid verder uitbouwt. Binnen jouw scope ben je functioneel en hiërarchisch leidinggevende van 2 fte (payroll en HR-medewerkers). Samen met het management van de organisatie ben je aanjager voor het doorvoeren van organisatieveranderingen, het personeelsbeleid en nieuwe HR-methodes en -instrumenten. Verder maak je wenselijke ontwikkelingen bespreekbaar binnen het management en treedt op als klankbord en gesprekspartner.

Uw profiel

Je weet hoe te bewegen in de bestuurlijke cultuur. Je herkent behoeften en wensen van bestuurders en management en vertaalt die proactief naar concrete voorstellen of adviezen. Je bent een sterke persoonlijkheid die oog heeft voor de uitdagingen binnen de organisatie en samenwerking zoekt om de ontwikkeldoelen te realiseren. Je kunt schakelen tussen stevigheid en empathie wanneer de situatie daarom vraagt. Je bezit zeer goede communicatieve vaardigheden, je maakt snel op wezenlijk niveau contact met uiteenlopende mensen met verschillende achtergronden. Je hebt oog voor detail, zonder het grote plaatje uit het oog te verliezen. Je bent ondernemend, hands-on, daadkrachtig en flexibel.

Je hebt minimaal een afgeronde HBO / WO-opleiding op het vakgebied een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Je hebt ten minste 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt kennis van en ervaring met het ontwikkelen en invoeren van HR-beleid en -instrumenten. Kennis van de rechtspositie ambtenaren BES is een pré. Je hebt ervaring op het gebied van Recruitment, Performance management en Talent Management. Verder beschik je over goede sociale, communicatieve, adviserende en leidinggevende vaardigheden.

Ons aanbod

Bij het Openbaar Lichaam Saba werk je bij een organisatie in ontwikkeling die voldoende vrijheid en uitdaging biedt om je kwaliteiten te laten zien. Wij bieden een 39,5-urige werkweek en een lokaal marktconform salaris, naast goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Wij ontvangen graag voor 21 augustus 2020 uw motivatiebrief met CV en kopieën van je relevante diploma’s. Je kunt deze documenten e-mailen aan [email protected] en een kopie naar [email protected].

Voor inhoudelijke vragen over de functie en over de organisatie of procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Miguela Gumbs, Hoofd HRM, via email of telefoonnummer +599 416 3453. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

