Kralendijk – Het Openbaar Lichaam meldt dat Bonaire aandacht heeft voor de situatie op Aruba waar de personen die COVID-19 hebben drastisch stijgt.

Mensen op Bonaire die recent op Aruba zijn geweest, worden aangeraden hun gezondheid in de gaten te houden. De kans bestaat dat je met het coronavirus bent besmet als je de volgende uitgaansgelegenheden op Aruba hebt bezocht: Gusto Night Club, Lola/Craft Bar and Restaurant and Night Club en Muscles and Lungs Gym.

Heb je klachten neem contact op met de dienst Publieke Gezondheid op nummer 0800-1351. Iedereen op Bonaire wordt dringend aangeraden om zich aan de hygiëneregels te houden om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Bescherm jezelf en je omgeving.

