112 Gedeeld

Achteraf gezien had de Taste of Bonaire van afgelopen weekeinde nooit doorgang mogen vinden.

Natuurlijk was iedereen ongeduldig om de straat weer eens op te trekken, langs de boulevard te flaneren of te genieten van al het lekkers wat in de diverse tentjes in het Wilhelminapark en langs de zeekant werd aangeboden.

De activiteit, die door de Tourism Corporation Bonaire (TCB) wordt georganiseerd, bracht ook afgelopen zaterdag weer duizenden mensen op de been. Duizenden mensen, die bij lange na géén 1,5 meter afstand van elkaar hielden noch konden houden en duizenden mensen die géén van allen een gezichtsmasker droegen.

Het is onbegrijpelijk dat Gezaghebber Rijna, die vanaf het allereerste begin van de Coronacrisis zó verschrikkelijk voorzichtig is geweest, de activiteit ‘zo maar’ door heeft laten gaan.

Het evenement krijgt een wrange nasmaak, nu blijkt dat op Aruba opeens weer sprake is van een explosie aan nieuwe Coronagevallen. Wrang, omdat burgers inmiddels vrij konden reizen tussen Aruba en Bonaire en dezelfde overheid de afgelopen dagen mensen opriep die op Aruba waren geweest, zich te melden als ze zich daar bepaalde gelegenheden hadden bezocht.

De kans dat iemand het virus van Aruba de afgelopen dagen mee naar Bonaire èn naar de Taste of Bonaire heeft genomen, is zeker niet denkbeeldig. Sterker nog: Het is zelfs wel vrij waarschijnlijk.

Hoewel zelfs de experts het nog niet met elkaar eens zijn of het virus nu vooral wordt verspreid door grote druppels of juist de microscopisch kleine aerosolen; over één ding zijn zij het roerend eens: Zogenaamde ‘super spreader-events’ zijn compleet uit den boze. Bij massabijeenkomsten, waar de inmiddels ‘normale’ voorzorgsregels niet in acht worden genomen, kan één geinfecteerd persoon tientallen tot honderden anderen aansteken. Op deze manier is het in Brabant, tijdens het vieren van carnaval, gekomen tot de eerste grote uitbraak van Nederland.

Mocht dat op Bonaire gebeuren, dan is het in één klap afgelopen met de relatieve rust die het eiland de afgelopen maanden heeft gekend. De sociale en economische gevolgen van de draconische maatregelen, die onherroepelijk zouden volgen op een massa-uitbraak, zouden niet te overzien zijn en zouden het eiland weer vele maanden terugwerpen.

Het is heel verleidelijk en o-zo-menselijk de aandacht even te laten verslappen als alles rustig lijkt op het Corona front. Het is te hopen dat het EBT en de Gezaghebber lering trekken van de inmiddels stevig in gezette ‘tweede golf’ op Aruba.

Hoewel niemand zit te wachten op onnodige strenge maatregelen, moet men de Goden ook weer niet verzoeken. Dat laatste is met de ‘Taste of Bonaire’ wel gebeurd. Het is voor ons allen te hopen dat Bonaire, ook dit keer, weer door het oog van de naald zal kruipen.

Lees ook: