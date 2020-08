32 Gedeeld

Kralendijk – De termijn voor aanmelding om het Masterplan 20-30 te schrijven is afgelopen vrijdag gesloten, nadat begin juli werd aangekondigd dat men op zoek was naar deskundigen die de verzamelde informatie kunnen verwerken in een Masterplan voor Bonaire voor de komende 10 jaar.

Afgelopen vrijdag 31 juli was de ‘deadline’ voor deskundigen om hun offerte in te dienen en in aanmerking te komen voor het schrijven van het Masterplan 2030. In totaal werden 20 offertes ontvangen van lokale deskundigen, en van onze zustereilanden Aruba en Curacao en ook uit Sint Eustatius, Nederland en de USA. De respons op het verzoek om zich aan te melden voor het schrijven van het Masterplan 2030 was zeer positief. Nu de offertes binnen zijn gaat een commissie de beste deskundige beoordelen en selecteren. Om te beginnen wordt dit gedaan door te beoordelen of het bedrijf in staat is om de opdracht uit te voeren en daarna wordt de inhoud van de offertes beoordeeld. Hier moet aangemerkt worden dat de commissie het budget niet te zien krijgt om te voorkomen dat dit hun beslissing beïnvloedt.

Uiteindelijk wordt de beste en meest aantrekkelijke offerte die aan alle vereisten voldoet gekozen. Op 11 augustus vergadert de commissie om een beslissing te nemen en op 12 augustus wordt aangekondigd wie de deskundige is die het Masterplan 2030 gaat schrijven. De ingestelde commissie bestaat uit een deskundige van de P&O, een jurist, een adviseur van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), een financieel expert uit de private sector en ook een lid van het Masterplan 2030 team. De deskundige die het bieden voor het schrijven van het Masterplan 2030 heeft gewonnen zal bij alle volgende geplande sessies aanwezig zijn. Er zijn nog 9 sessies gepland die verschillende sectoren bestrijken zoals landbouw en visserij, infrastructuur, natuur en milieu, sport en nog veel meer. Tijdens de sessies zal de deskundige dichter bij de stakeholders staan, wat inhoudt dat hij/zij op meer directe wijze de opvattingen en ideeën van onze mensen tot zich zal nemen.

Het Masterplan 2030 team ziet een goed geformuleerd plan tegemoet dat de nadruk legt op de vooruitgang en ontwikkeling van ons eiland Bonaire.

De geplande sessies zijn op de volgende datums:

Duurzame economie – vrijdag 14 augustus. Creatieve industrie, technologie en innovatie – zaterdag 15 augustus Sociaal-economisch – vrijdag 21 augustus Gezondheid en welzijn – vrijdag 28 augustus Sport – zaterdag 29 augustus Natuur en milieu – vrijdag 4 september Landbouw en visserij – zaterdag 5 september Infrastructuur – woensdag 9 september Educatie – donderdag 10 september Goed Bestuur (Good Governance) – vrijdag 11 september

