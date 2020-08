99 Gedeeld

The bottom – Saba gaat wegwerp plastic vanaf 1 januari 2021 verbieden. Het verbod op eenmalig gebruik van kunststoffen kwam tot stand na consultatie van burgers en bedrijven.

Draagtassen, voedselcontainers, bekers, borden, bestek, rietjes, roerstaafjes, wattenstaafjes en confetti zijn dan niet meer welkom. Supermarkten en andere winkels en restaurants mogen geen plastic tassen meer verkopen aan hun klanten.

De nieuwe wet biedt uitzondering voor plastic voor medische doeleinden. Ook waar hygiëne in het geding is als er geen alternatief is voor plastic, kan tijdelijke vrijstelling opleveren.

