Real Dutch Bakery is de meest verse en beste bakkerij van Bonaire. Tegenover het buurtcentrum in de wijk North Saliña vind je onze bakkerij. De bakkerij is verbonden aan de winkel en er wordt elke ochtend vers brood gemaakt. Van zonnebloembrood tot suikerbrood of verse croissants.

On het team te versterken zij we bij Real Dutch Bakery op zoek naar een vroege vogel zonder ochtendhumeur!

Medewerker Winkel (36 uur, 6 dagen van 06:00 uur tot 12:00 uur)

Werkzaamheden:

Je helpt de klanten, pakt onze producten in en het schoonmaken van de winkel behoort ook tot jouw taken.

Heb je interesse? Stuur dan een bericht naar [email protected] of stuur een What’s app naar: +599-7018268 t.a.v. Arjen de Leeuw.

