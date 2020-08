8 Gedeeld

Kralendijk – Het is half bewolkt tot merendeels zonnig, wat winderig en warm. Op Bonaire, in de vroege ochtend, regen en onweersbuien die in de loop van de ochtend zullen afnemen, het klaart dan op en dan zal het de rest van de dag merendeels droog blijven, half bewolkt, wat winderig en warm.

De verwachte minimumtemperatuur zal over het algemeen rond de 28 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 34 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal matig tot hard zijn (16-21 knopen met uitschieters tot 27 knopen).

Weeroverzicht dinsdag: Een hogedrukgebied dat zich geleidelijk uit het gebied terugtrekt, bevordert tot op de dag van vandaag nog steeds boven Aruba en Curaçao een droge en stabiele lucht wat leidt tot weinig bewolking, droge en warme omstandigheden. Op Bonaire worden de eerste veranderingen die de komende tijd zullen doorzetten al gemerkt. Een verandering van het weerpatroon wordt langzamerhand weer verwacht, waardoor er meer ruimte zal zijn voor bewolking en een stijgende kans op lokale neerslag.



