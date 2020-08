Foto: BES-Reporter

Saba – Gezaghebber van Saba, Jonathan Johnson, kondigde afgelopen zaterdag 1 augustus twee nieuwe positieve gevallen van COVID-19 aan in een speciaal audiobulletin.

Beide besmette personen liepen het virus in het buitenland op. Zij zijn na aankomst direct in quarantaine gegaan en worden geisoleerd. Bij aankomst van deze personen was er een protocol opgesteld om ervoor te zorgen dat de interactie minimaal was. Omdat hierover onzekerheid bestaat, kijken de autoriteiten of verdere stappen nodig zijn.

Alarmniveau 2

Saba is vorige week overgegaan naar alarmniveau twee en zal voorlopig in deze fase blijven. Aangezien het geïmporteerde besmettingen betreft, en dus geen lokale besmettingen, besloten de autoriteiten niet op te schalen naar een hoger waarschuwingsniveau.

Op Saba zijn evenementen verboden, gelden fysieke afstandsmaatregelen, strikte handhygiëne en zijn bijeenkomsten toegestaan tot 25 personen. “Deze maatregelen zijn preventief en een belangrijk onderdeel van het waarborgen van de veiligheid van onze gemeenschap”, zei Johnson. Hij beloofde de gemeenschap op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen.

Totaal 5 besmettingen

De twee extra met COVID-19 geïnfecteerde personen brengen het totaal aantal positieve gevallen op Saba op vijf. De andere drie personen die het virus veel eerder in de pandemie hebben opgelopen, zijn sindsdien hersteld. Saba was al enkele maanden COVID-19 vrij.

Het testen gaat door en personen die terugkeren uit het buitenland, met uitzondering van Sint Eustatius, Bonaire en Curaçao, moeten twee weken in quarantaine.

Lees ook: