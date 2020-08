61 Gedeeld

Kralendijk – De noodmaatregel die sinds 14 juli geldig was, is door gezaghebber Edison Rijna verlengd tot één september 2020. In de noodmaatregel zijn verschillende voorzorgsmaatregelen opgenomen om besmetting en verspreiding van het coronavirus op Bonaire te voorkomen.

Vanaf 14 juli was er weer een noodmaatregel van kracht. Dit om de komst en vertrek van bezoekers uit landen met weinig risico te regelen. In de noodmaatregel staat onder andere dat er geen passagiers worden toegelaten uit landen met hoog risico. Dit om de volksgezondheid op Bonaire te beschermen.

Toeristen

Vanaf het moment dat het luchtruim open ging voor bezoekers uit landen met weinig risico, de landen in de zogenoemde ‘air- bubble’ hebben 5.153 mensen Bonaire bezocht in de maand juli. Uit Amsterdam kwamen 2.209 passagiers. Vanuit Aruba en Curaçao waren dit 2.944 personen.

COVID-19 patiënten

In de maand juli zijn er ook drie personen positief getest op COVID-19. Het gaat om een gezin dat teruggekeerd is uit Peru. Ondertussen zijn twee van hen genezen verklaard en een ander ligt nog in het ziekenhuis.

Het openbaar lichaam Bonaire benadrukt dat om het coronavirus te bestrijden iedereen zich aan de hygiëneregels moet houden. Hou 1.5 meter afstand, raak ogen, neus en mond niet aan en hoest of nies in je elleboogplooi.

