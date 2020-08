15 Gedeeld

Kralendijk – WEB Bonaire laat in een schrijven weten dat de stroomstoring van vrijdagmorgen, die heeft geleid tot de “blackout,” vermoedelijk aan de productiekant is opgetreden. Hierdoor waren alle wijken op Bonaire volledig afgesneden van de elektriciteitsvoorziening.

In de loop van de ochtend kon WEB in een aantal buurten de stroomvoorziening geleidelijk herstellen. Een deel van het eiland had om 09:30 uur weer elektriciteit. Om 12.50 was volledige stroom voorziening voor het gehele eiland hersteld.

WEB en ContourGlobal Bonaire zullen een commissie in het leven roepen om dit incident te onderzoeken en zal de bevolking hierover informeren.

Beide bedrijven bieden de bevolking en gasten van Bonaire haar excuses aan voor het ongemak.

Lees ook: