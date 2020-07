Fotocredit Sint Maarten Medical Center

Kralendijk – Vanwege het stijgende aantal infecties met het Covid-19 virus op Sint Maarten, schorst Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) in elk geval voor twee weken uitzendingen van patiënten naar Sint Maarten Medical Center (SMMC). Deze beslissing is genomen na overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Voor acute medische noodsituaties worden patiënten nog wel naar het SMMC op Sint Maarten uitgezonden.



Dit betekent dat het Zorgverzekeringskantoor van ZJCN momenteel geen verzekerden van Sint Eustatius en Saba op reguliere (electieve) medische uitzending naar Sint Maarten stuurt. Semi-acute medische uitzendingen (medische behandelingen van niet-levensbedreigende aard, maar wel noodzakelijk om op korte termijn te behandelen) worden in plaats daarvan naar de ziekenhuizen op Bonaire, Curaçao en Aruba gestuurd, afhankelijk van de urgentie van de verwijzing.



ZJCN blijft de situatie nauwlettend in de gaten houden. ZJCN begrijpt dat hierdoor onzekerheid ontstaat over het schema van medische uitzending naar Sint Maarten en hoopt op uw begrip en medewerking in deze situatie. Voor vragen over uw medische uitzending kunt u contact opnemen met uw verwijzend arts of specialist.

