Kralendijk- Bonaire heeft sinds vanochtend rond de klok van 8 uur te kampen met een grote stroomuitval.

Nadat de stroom diverse keren kort achter elkaar leek weg te vallen en direct weer terug te komen, was deze vervolgens echt weg.

Verschillende mensen rapporteren een complete blackout op het eiland, maar dat kon door bonaire.nu nog niet worden bevestigd. WEB meldt op haar Facebook pagina ‘de uitval van stroom in verschillende wijken’, maar deze melding is al verschillende uren oud en was na tien uur in de ochtend nog niet geactualiseerd.

Mocht er sprake zijn van een totale blackout dan is dat wrang te noemen. WEB vierde amper een goede maand geleden het feit dat het eiland al 5 jaar achtereen geen blackout had meegemaakt.

