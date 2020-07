7 Gedeeld

Kralendijk – Tourism Corporation Bonaire (TCB) organiseert na de moeilijke tijden waar geen evenementen georganiseerd konden worden weer een Taste of Bonaire-evenement. Dit vindt plaats op zaterdag 1 augustus 2020 met het thema Talent & Summer. Het evenement vindt plaats in het Wilhelmina Park van 18.00 tot 22.00 uur.

Het programma is vol met muziek en shows. Er zullen eetkraampjes zijn met lokale / internationale gerechten en ook kunstnijverheid. Muziekgroep Fenty Music zal optreden. Er zullen ook optredens zijn van Dance & More, Peru Dancers, Brass Band The Boys en vanuit Curacao Jay-Ro & The Rockstars.

Tourism Corporation Bonaire wil iedereen uitnodigen om te komen genieten van een geweldige avond tijdens de Taste of Bonaire op zaterdag 1 augustus 2020 in het Wilhelmina Park.

Lees ook: