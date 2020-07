11 Gedeeld

Kralendijk – Het is half bewolkt met een kans op een plaatselijke bui of twee. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het noordoosten en zal zwak tot matig zijn (6-11 knopen met uitschieters tot 14 knopen).



Weeroverzicht woensdag: Een sterke tropische golf (Invest 92L) die in de gaten wordt gehouden, heeft 90% kans dat het zich verder ontwikkeld tot een tropische cycloon in de komende twee dagen. Als het een storm zou worden, dat zou het de naam Isaias krijgen. Dit systeem vormt geen gevaar voor de ABC eilanden.

De bovenwindse eilanden moeten wel het systeem blijven volgen en daar zijn ook waarschuwingen gegeven. De lokale effecten voor wat betreft de mogelijke cycloon, zal voornamelijk het wegvallen van de wind zijn die vandaag voornamelijk zwak zal zijn en in de loop van morgen weer toe zal nemen. Verder zorgt de aanwezigheid van dit systeem voor een wat onstabiele lucht over onze regio waardoor er een kans bestaat op een lokale bui of twee. Onweer wordt daarbij niet uitgesloten.



Voor de uitgebreide versie van het weerbericht ga naar caribbeanweathercenter.net

Lees ook: