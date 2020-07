7 Gedeeld

Kralendijk – Fundashon Limpi i Bunita, Clean Coast Bonaire en Boneiru Duradero (BD) zullen tijdens de Taste of Bonaire op 1 augustus as. gezamenlijk een enquête houden over wegwerp plastic. De initiatiefnemers hopen dat bezoekers van dit feestelijke evenement willen deelnemen aan een slechts twee minuten durend interview over plastic.

De enquête bestaat uit zes korte vragen, waarna de deelnemers een gratis herbruikbare tas ontvangen als dank voor hun medewerking. BD wil graag weten of inwoners van Bonaire op de hoogte zijn van het voornemen van de lokale overheid om in de nabije toekomst een verbod in te stellen op het gebruik van wegwerp plastic. Daarnaast wordt er aan deelnemers gevraagd of zij hun plastic scheiden van ander huishoudelijk afval en welke plastic items zij zelf zouden willen verbieden.

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is bezig met het ontwikkelen van wetgeving die een verbod op wegwerp plastic mogelijk maakt. Bonaire heeft reeds in 2018 een motie aangenomen voor een verbod op plastic producten voor eenmalig gebruik. In 2019 is er tevens een intentieverklaring over wegwerp plastic getekend door Gedeputeerde James Kroon en de Nederlandse Minister van Milieu Stientje van Veldhoven.

In september van 2019, heeft Boneiru Duradero, in nauwe samenwerking met het OLB, stakeholder consultaties georganiseerd onder de noemer “Beyond Plastics”. Uit dit overleg met bedrijven uit diverse sectoren op Bonaire bleek dat er een breed draagvlak is voor een verbod op wegwerp plastic. Het is echter ook belangrijk om te weten of de inwoners van Bonaire zich bewust zijn van het belang om het gebruik van wegwerp plastic te verminderen.

Het is mogelijk om de enquête over wegwerp plastic online in te vullen via een link op de Facebookpagina’s van Boneiru Duradero, Clean Coast Bonaire en Selibon. De organisatoren bedanken Tourism Corporation Bonaire voor hun medewerking. Boneiru Duradero en Clean Coast Bonaire worden beiden gefinancierd door het Wereld Natuur Fonds.

Lees ook: