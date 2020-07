11 Gedeeld

Het bestuur van de AFBW ondertekende bij notariskantoor Schouten de nieuwe statuten; de oude dateerden van het jaar 1966. Foto: ABC Online Media

Kralendijk- De Algemene Federatie van Bonaireaanse Werknemers (AFBW) heeft na 54 jaar nieuwe statuten. Daarmee denkt de vakbond wel weer een paar jaar vooruit te kunnen.

Volgens de voorzitter van AFBW Cherel Kwidama, waren de nieuwe statuten hard nodig. “De vorige statuten dateren nog van de oprichting in 1966. Maar de wereld ziet er vandaag de dag anders uit”, aldus Kwidama.

Zo was in de oude statuten niet nadrukkelijk opgenomen dat de bond ook collectieve arbeidsovereenkomsten af kon sluiten. Daarnaast kon alleen personeel van aangesloten bedrijven lid worden. Met het passeren van de nieuwe statuten kan elke werknemer van elk bedrijf zich nu bij de vakbond aansluiten.

Nieuwe visie

Volgens Kwidama reflecteren de nieuwe statuten ook de nieuwe rolopvatting van de vakbond. “Als AFBW willen wij van het Caribische conflictmodel. Het gaat niet om een permanent conflict of tegengestelde belangen tussen werkgevers en werknemers”. Kwidama zegt dat beide partijen in goed overleg kunnen werken aan zaken die zowel voor een vakbond als voor de werkgever van belang zijn.

“Als we er echt niet uitkomen en er is een fundamenteel verschil van mening of inzicht, kan het altijd nog aan een onpartijdige instantie of de rechter voor worden gelegd”, meent Kwidama. Volgens de vakbondsman hoeft dat niet direct te leiden tot een strijd met de werkgever.

Het bestuur van de AFBW: Gregory Martines, Bradly Wanga, Cherel Kwidama, Sharella Wanga Francees, Mario Francees en Jose Cappella. Foto: AFBW.

Kortingpas

De AFBW is de laatste tijd flink in beweging. Enkele weken terug introduceerde de vakbond een kortingspas voor de bij haar aangesloten leden. Daarmee komen zij in aanmerking voor interessante kortingen bij meerdere bedrijven op het eiland. Volgens Kwidama een voorbeeld van wat de AFBW voor leden wil bereiken.

De AFBW vertegenwoordigt op dit moment personeel van 4 bedrijven, namelijk de Fundashon Mariadal, de Fundashon Cas Boneriano (FCB), de Cargill en de Boneriaanse Wegenbouwmaatschappij (BWM).

Conform de nieuwe statuten kunnen ook andere werknemers nu toetreden tot de bond als ‘buitengewoon lid’. Kwidama verwacht dan ook dat de bond de komende tijd nog aanzienlijk zal groeien in het aantal leden.