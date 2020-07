8 Gedeeld

De afdeling Financiën, onderdeel van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning (B&O), is op zoek naar een ervaren leidinggevende die samen met een deskundig team (onderafdelingshoofd, financieel controller, financieel adviseurs en financieel medewerkers) de afdeling doorontwikkeld.



Voor de duur van het bestuursakkoord 2019-2022 zijn wij op zoek naar een collega met beslist ruime gemeentelijke ervaring, kennis van gemeentelijke belastingen is tevens een pré.

Wat ga je doen?

Het hoofd Financiën heeft de dagelijkse leiding over de afdeling en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van financieel-economisch beleid. Je initieert en stuurt veranderingsprocessen. Als leidinggevende ben je naast je financieel vakmanschap een verbinder en bruggenbouwer.

Je adviseert het bestuurscollege en het directieteam en communiceert gemakkelijk met diverse stakeholders zoals de financieel toezichthouder (Cft), Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) en diverse ministeries in Den Haag.

Waar moet je minimaal aan voldoen?

Je beschikt over een WO diploma aangevuld met een relevante vakopleiding. Je hebt minstens 6 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie.

Je hebt kennis en ervaring van gemeentelijke financiële huishouding. Je beschikt over brede kennis van en inzicht in FinBES, BBV-BES en andere relevante wet- en regelgeving. Je bent vaardig in het ontwikkelen, verdedigen en uitdragen van beleid.

Je bent bereid om het Papiaments eigen te maken.

WAT BIEDEN WIJ?

Het salaris bedraagt minimaal $5.336,- (aanloopschaal 14) maximaal $7.380,- (functieschaal 15).

GEÏNTERESSEERD?

Stuur je sollicitatie vergezeld van een curriculum vitae uiterlijk 16 augustus 2020 aan de Directeur Bedrijfsvoering & Ondersteuning, t.a.v. Afdeling P&O, Kaya Aruba 1, Kralendijk, Bonaire.

Bij voorkeur ontvangen wij je sollicitatie per email: solliciteren@bonairegov.com.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de directeur Marion Gherbaz of P&O-adviseur Gamily Manuela .

Het betreft hier een tijdelijke functie tot eind december 2022.

