Kralendijk – De passagiers die afgelopen donderdag in quarantaine zijn gegaan omdat ze naast een passagier hebben gezeten die met Covid-19 was besmet, mogen zich weer vrij op Bonaire bewegen.

De besmette passagier, die op Curaçao was uitgestapt, heeft de afgelopen 72 uur geen klachten passend bij COVID-19 ontwikkeld. De kans op besmetting van de passagiers die naar Bonaire waren gekomen is erg klein volgens de RIVM richtlijn.

In een vliegtuig uit Nederland bleek donderdag 23 juli een passagier te zitten die positief testte op COVID-19. De passagier had geen klachten. Uit voorzorg zijn 7 passagiers die op Bonaire zijn uitgestapt in centrale quarantaine geplaatst, in afwachting of de Curaçaose patiënt klachten zou ontwikkelen. Dat bleek niet zo te zijn.

De afdeling Publieke Gezondheid zal de 7 personen dagelijks bellen om hun gezondheid te monitoren. Verder gelden voor hen de algemene maatregelen die voor iedereen op Bonaire gelden, zoals het houden van 1.5 meter afstand en de hygiëneregels.

