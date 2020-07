4 Gedeeld

Tammy Taylor Nails Bonaire

Tammy Taylor Nails Bonaire is de eerste schoonheidssalon die zich aansluit aan het ledenpas project van AFBW.

Tammy Taylor Nails Bonaire biedt AFBW-leden een korting van 10% op alle behandelingen. Ook zullen er speciale acties/aanbiedingen zijn voor de leden van AFBW. Maak uw afspraak bij Tammy Taylor Nails Bonaire voor een schoonheidsbehandeling of een heerlijke massage. Verwen uzelf en ontsnap aan de drukte van uw dagelijks leven, de eigenaresse Morayma C Zweers-Paulina en haar personeel staan voor u klaar.

AFBW wil namens al haar leden de eigenaresse Morayma bedanken voor haar medewerking aan het ledenpas project van AFBW.

Op de foto is te zien dat een AFBW-lid haar lidmaatschapspas aan de eigenaresse geeft als symbool dat het lidmaatschapspas wordt geaccepteerd bij Tammy Taylor Nails Bonaire. Ook is er een AFBW-afgevaardigde van de organisatie Fundashon Mariadal aanwezig.

Aimee’s Kids Fashion

Bij Aimee’s Kids Fashion kunt u uw ledenpas van AFWB gebruiken om een korting van 10% te ontvangen op alle kleding. Aimee’s Kids Fashion is het adres voor kindermode, van baby tot tiener. Bezoek Aimee’s Kids Fashion voor mooie kleding voor uw kinderen en geniet van uw ledenpaskorting.

AFBW wil namens al haar leden de eigenaresse Nataly C E Janga Sint Jago bedanken voor haar medewerking aan het ledenpas project.

Op de foto ziet u het moment dat de vakbondslid haar lidmaatschapspas overdraagt aan de eigenarasse van Aimee’s Kids Fashion Nataly als symbool dat de lidmaatschapspas wordt geaccepteerd. Ook is er een AFBW-afgevaardigde van de organisatie Fundashon Mariadal aanwezig.

Zhung Kong Supermarket & Dragon City Supermarket

In het groeiende ledenpasproject zijn AFBW-leden sinds vandaag ook welkom bij Zhung Kong Supermarket te Hato en Dragon City Supermarket (voorheen Progresso) te Antriol met hun lidmaatschapspas. Bij Zhung Kong en Dragon City ontvangen AFBW-leden een korting van 10%*(er zijn enkele voorwaarden verbonden).

AFBW wil namens al haar leden de directeur van Zhung Kong en Dragon City Guodong Wu bedanken voor zijn medewerking aan dit project.

Antriol

Hato

Lees ook: