Bonaire is van plan om Sint Maarten uit de ‘air bubble’ te halen. Passagiers uit landen in de ‘air-bubble’ kunnen reizen tussen gebieden met een laag risico op besmetting. Nu er meer besmettingen zijn op Sint Maarten heeft Bonaire een aanvraag ingediend bij de autoriteiten om het luchtruim voor hoog risicolanden gesloten te houden tot 1 september.

Sint Maarten start per direct met het verplicht stellen van mondkapjs in publieke ruimtes maar voert geen nieuwe lockdown in, heeft minister van Volksgezondheid Richard Panneflek vrijdagavond gezegd.

Nieuwe besmettingen

De snelle stijging van het aantal vastgestelde besmettingen is verontrustend. Op dit moment zijn 36 nieuwe gevallen bevestigd. Twee dagen eerder werden nog 18 nieuwe besmettingen vastgesteld. Voordat het Caribische eiland op 1 juli zijn luchtgrenzen opende, waren er nauwelijks nog besmettingen op het eiland. Het gaat vooral om lokale besmettingen.

