Kralendijk – Sint Maarten is uit de lijst van veilige landen gehaald. Op het eiland zijn er veel mensen die COVID-19 hebben. Er is ook besloten om het luchtruim tot 1 september gesloten te houden voor hoog risico landen.

Je bent weer welkom op Bonaire als je land van herkomst in de lijst van veilige landen staat. Op de lijst van veilige landen staan Aruba, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Nederland, België, Frankrijk en Zwitserland. Staat je land van vertrek niet op de lijst van veilige landen dan moet je nog even wachten om naar Bonaire te reizen of anders 14 dagen op eigen kosten in quarantaine gaan.

