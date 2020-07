4 Gedeeld

Junny Vos: Onderwijs Instituut Carbisch Nederland

Mia Tweed: Coördinator arbeidsmarkt projecten

Rafmildo Damascus: Bonaire Sweeping & Recycling B.V.

Kralendijk – De unit Arbeid van de directie Samenleving & Zorg creëert in samenwerking met Plenchi di Trabou de mogelijkheid om een praktische cursus te volgen tot logistiek medewerker. De cursus begint per augustus en telt plek voor 10 personen. Het is nog mogelijk je aan te melden voor deelname.

Het doel van de cursus is om de positie van de deelnemers op de arbeidsmarkt te versterken. De keuze voor het aanbieden van een cursus tot logistiek medewerker is gemaakt gezien de groeiende logistieke markt op Bonaire en het tekort aan logistiek personeel.

In deze praktische cursus leren de deelnemers o.a. een forklift/heftruck te bedienen, het omgaan met het voorraad in een magazijn, het proces van ‘orderpicking’ en het transportproces. De opleiders voor dit project zijn Onderwijs Instituut Caribisch Nederland (OICN) en Bonaire Sweeping & Recycling B.V. (BS&R).

Deze cursus is gericht op personen die:

– Wellicht al langer werkzaam zijn in de logistiek, maar nog niet hiervoor gecertificeerd zijn.

– Personen die in de logistiek willen werken, maar nog geen ervaring of kennis hebben.

De selectieprocedure voor deelname aan de cursus wordt gedaan op basis van de personen die bij unit Arbeid ingeschreven staan als werkzoekenden. Op dit moment zijn nog enkele plekken beschikbaar. Bij interesse om deel te nemen aan de cursus kan je bellen of appen naar +599 777 2246. Indien je als werkgever geïnteresseerd bent in een van de opgeleide kandidaten kan je ook via dit nummer contact opnemen met de unit Arbeid voor meer informatie.

