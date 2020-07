Dr. Izzy Gerstenbluth heeft afgelopen vrijdag op Curaçao via een videotoespraak in het Nederlands uitleg gegeven over wat er gebeurd is tijdens de vlucht waar een passagier tijdens de vlucht te horen kreeg dat hij positief getest was.

Bekijk hieronder de video van de overheid van Curaçao:

Dr. Izzy Gerstenbluth: Laatste ontwikkelingen COVID-19 | 24-07-2020 Dr. Izzy Gerstenbluth vertelt hoe Curaçao ervoor staat in deze fase van bestrijding van het coronavirus. Meer informatie in het nederlands is te vinden op https://gobiernu.cw/nl/corona-reizen-naar-curacao/ Geplaatst door Gobièrnu di Kòrsou op Vrijdag 24 juli 2020

