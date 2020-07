131 Gedeeld

Veel mensen vrezen dat (nog steeds) teveel wordt gefocust op volume in plaats van kwaliteit. Foto BES-Reporter

Kralendijk- Veel inwoners op Bonaire maken zich druk over de gevolgen die een (verdere) groei van het toerisme heeft voor het eiland. Dat blijkt uit antwoorden op vragen uit een enquête die de Nederlandse VWO-scholier Mees van Winssen hield over de eventuele bouw van een nieuwe luchthaven terminal op het eiland.

Op de vraag “Maakt u zich zorgen over de gevolgen voor Bonaire wanneer het eiland toeristischer zal worden?” antwoordt 60,1% van de respondenten zich daar regelmatig tot constant zorgen over te maken. Als sec wordt gekeken naar inwoners van het eiland is dat percentage nauwelijks anders: van de 415 respondenten die op het eiland wonen, geeft 60,6% aan zich daar regelmatig tot constant zorgen over te maken.

Factoren

De enquête van Van Winssen liet respondenten ook aangeven over welke zaken zijn zich het meeste zorgen maakten. De meeste respondenten (82.8%) maken zich zorgen of veel zorgen over een te grote drukte op het eiland, gevolgd door 82.4% van de respondenten die zich zorgen maakt over de kwaliteit van de wegen bij meer toeristen. Op de derde plaats staat de zorg over de impact op de koraalriffen. Hierover maakt ruim 80% zich veel of heel veel zorgen. Onder de groep inwoners is de zorg over een te grote drukte nog sterker dan onder de totale groep respondenten. Maar liefst 88,4% van de inwoners zegt zich veel of zeer veel zorgen te maken over toenemende drukte op het eiland.

Een greep uit de factoren waarover de meeste respondenten zich zorgen maken.

Naast de keuze uit een aantal antwoordalternatieven konden respondenten ook in woorden aangeven wat hun grootste zorg was. Hierbij blijkt massa toerisme het grootste schrikbeeld te zijn onder respondenten. Zaken die vaak worden genoemd als punten van zorg:

Massatoerisme: teveel focus op kwantiteit, versus kwaliteit van het toerisme

Bonaire gaat te veel op Curaçao en Aruba lijken

Meer toerisme leidt tot verstoren van de rust, waardoor het eiland een ‘unique selling point’ verliest

Window-dressing?

Relatief veel respondenten uiten de zorg dat het ‘Blue Destination’ concept dat onder meer door de overheid wordt nagestreefd niet veel meer is dan ‘window dressing’, maar dat in werkelijkheid nog steeds een ongebreidelde verdere groei van het toerisme wordt nagestreefd. Ook tegen het ‘Masterplan 2030’ dat door het huidige bestuurscollege wordt ontwikkeld bestaat -om dezelfde reden- relatief veel wantrouwen.

Cruisetoerisme

De meeste respondenten in het onderzoek zijn van mening dat bij verdere groei van het stay-over toerisme, het aantal cruisetoeristen moet worden beperkt. 74,4% van de respondenten is het eens met de stelling dat bij meer groei van toeristen die via de luchthaven het eiland binnenkomen, het aantal cruiseschepen dat mag aanleggen, beperkt zou moeten worden.

De meeste respondenten blijven positief tegenover het toerisme staan, maar zijn wel van mening dat dit op een andere leest geschoeid moet worden. Ook geven respondenten aan dat de inwoners (dan wel inwoners afkomstig van het eiland zelf) daar in sterkere mate van moeten profiteren.