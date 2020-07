16 Gedeeld

Video: Stephan Kogelman

Gonzalo zu de eerste orkaan van 2020 worden, maar viel zaterdagmiddag uiteen toen het in Caribisch gebied trok.

Alle waarschuwingen voor tropische stormen zijn zaterdagmiddag ingetrokken, maar Gonzalo blijft op sommige van die eilanden zware regenbuien veroorzaken, waaronder Aruba, Curaçao en Bonaire.

Ongeorganiseerd

Het National Hurricane Center gaf zijn laatste advies over het systeem en zei dat Gonzalo ongeorganiseerd was geworden en niet langer een tropische depressie kan worden genoemd.

Gonzalo kan nog steeds tot 4 centimeter regen op de eilanden brengen, evenals windvlagen. De ‘wave’ trekt naar het westen met een snelheid van 34 kilometer per uur.

Nieuw systeem

Er is nog een ander systemen in de Atlantische Oceaan die zaterdag nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Een sterke tropische golf in het oostelijk deel van de Atlantische Oceaan bij Afrika heeft nu een grote kans op ontwikkeling en zou de volgende storm kunnen worden.