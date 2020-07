160 Gedeeld

Zijstraat van de Kaya Grandi in Kralendijk

Kralendijk – Tropische storm Gonzalo heeft in korte tijd voor aardig wat wateroverlast gezorgd op bepaalde plekken op Bonaire. In delen van Kralendijk werden wegen afgesloten voor het verkeer omdat het afvoersysteem de hoeveelheid regenwater niet kon verwerken.

Foto – BES Reporter

Ook later vannacht tot zondagochtend wordt er meer regen verwacht. Het blijft zondag grotendeels bewolkt en er is kans op onweer. Indien u van huis gaat is het, uit voorzorg, aan te raden om stekkers uit de stopcontacten te laten.

