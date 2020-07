23 Gedeeld

Stage Auto Deal Bonaire, is blij met de heropening van Bonaire voor bezoekers vanuit het buitenland. Om dit heugelijke feit te vieren profiteer je bij Stage Auto Deal Bonaire tot het einde van het jaar van zeer scherpe prijzen. Je huurt nu al ‘long term’ een auto voor slechts $400,- per maand! Korter huren is natuurlijk ook een optie bij Auto Deal Bonaire. Je huurt bijvoorbeeld al voor 14 dagen een auto voor $250,-. De genoemde prijzen zijn incl. verzekering. Deze actie’s zijn geldig tot 31-12-2020.

Wil je meer weten vraag dan een offerte aan

Stage Auto Deal Bonaire is sinds januari 2019 gevestigd op Bonaire, en heeft sinds 2015 een filiaal op Curaçao. Bij Stage Auto Deal kan iedereen in het bezit van een geldig B-rijbewijs vanaf 18 jaar een auto huren.

Stage Auto Deal is gespecialiseerd in de ‘long term’ verhuur aan stagiaires, expats, overwinteraars, etc. Maar ook voor ‘short term’ verhuur en zelfs het leasen van een auto kun je terecht bij Stage Auto Deal.

Wil jij weten welke deal ze voor jou hebben? Vraag eenvoudig een offerte aan via WhatsApp

Waar veel andere bedrijven vaak een redelijk hoge maandhuurprijs voor een auto vragen, doet Stage Auto Deal dat helemaal anders. Nog beter is dat de tweede bestuurder gratis is. Je bent dus nog voordeliger uit als je met zijn tweeën een auto huurt.

Bekijk hier de vloot en prijslijst

Te jong? Daar hoef je niet bang voor te zijn. Als enige autoverhuurbedrijf op het eiland heeft Stage Auto Deal de mogelijkheid om niet vanaf 23 jaar, maar vanaf 18 jaar te verhuren. Op het eiland is een auto een stuk veiliger dan een scooter en voor zo’n lage prijs kun je dan ook beter kiezen voor extra veiligheid en gemak.

“Service staat bij ons altijd centraal. Wij geven net dat beetje extra en zijn meer dan alleen een autoverhuurbedrijf” aldus directeur Mike van de Klashorst.

Naast een lage prijs ben je ook nog eens ‘all risk’ verzekerd als je een auto huurt bij Stage Auto Deal Bonaire. Er is standaard 24/7 service ,dus mocht je een lekke band krijgen als je ’s avonds ergens bij Sorobon Beach staat, is er altijd iemand te bereiken om je te komen helpen.

Nog een fijne bijkomstigheid is dat er gratis ‘clinics’ worden aangeboden voor wanneer je een auto huurt. Het is mogelijk om je eerste rit op het eiland samen met een ervaren iemand te maken. Het is geen rijles waarbij iemand je beoordeelt op je manier van rijden. Het is simpelweg een beetje hulp om de wegen en het verkeer op Bonaire te leren kennen. Dit is optioneel en is dus niet verplicht.

“De meeste ongelukken gebeuren de eerste dag omdat mensen de wegen en de manier van rijden hier nog niet kennen. Als we de eerste dag met iemand gaan rijden kunnen ze meteen wennen.”

Als je uit Nederland komt is het gewoon mogelijk om met euro’s te betalen via iDeal. Bij het huren van een auto word je gratis opgehaald bij je accommodatie of van de luchthaven. Tenslotte zijn alle auto’s voorzien van een extra stuurslot.

“We voorkomen liever inbraak dan dat we pas na de inbraak een goeie service bieden. Het stuurslot is met één seconde geplaatst en is er ook weer net zo snel af.”

Kom je binnenkort naar Bonaire en ben je geïnteresseerd om een auto te huren bij Stage Auto Deal Bonaire, bekijk dan onderstaande contactgegevens.

Contact en openingstijden

Maandag tot en met vrijdag 8:30 uur tot 17:00 uur op afspraak

Kaya Rotterdam 22

Boat Yard Hato

Kralendijk, Bonaire, Caribisch-Nederland

Telefoon: +5999 698 39 29

+5999 698 39 28

+599 7014929

E-mail: info@stageautodealbonaire.com

Website: stageautodealbonaire.com

Facebook: Stageautodeal

WhatsApp offerte aanvraag

