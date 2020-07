14 Gedeeld

Kralendijk – Vandaag is het half tot zwaar bewolkt met een kans op een lokale bui of twee. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal matig tot hard zijn (15-20 knopen met uitschieters tot 23 knopen).

Zaterdag 25 juli: Het is half tot zwaar bewolkt met een kans op een lokale bui of twee. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het zuidoosten en zal voornamelijk matig zijn met harde uitschieters (12-17 knopen met uitschieters tot 21 knopen).



Zondag 26 juli: Het is half bewolkt met een kans op een lokale bui of twee. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal matig zijn (11-16 knopen met uitschieters tot 19 knopen).



Update over tropische storm Gonzalo:

Gonzalo is een kleine delicate tropische storm die in de laatste 24 uur niet in kracht is toegenomen. Op dit moment heeft het windsnelheden van zo’n 60 mijl per uur en er bestaat nog een kleine kans dat het zich in de komende 24 uur nog verder ontwikkelt tot een orkaan.

De storm heeft door zijn kleine omvang veel moeilijkheden ondervonden met de droge lucht om zich heen en zal dat moeten overwinnen om de orkaankracht te bereiken. De eilanden boven de oostelijke Caraïben in het spoor van het systeem zouden zaterdag harde wind en zware regenval kunnen verwachten. Het systeem zal naar verwachting in de nacht van zondag op maandag ten noorden van de ABC-eilanden trekken. Echter bestaat er een steeds grotere kans dat Gonzalo de Caraïben niet overleefd, gezien in de regio de omstandigheden nog ongunstiger zijn en dat zou kunnen betekenen dat Gonzalo ten noorden van de ABC eilanden zou kunnen trekken als een tropische golf.

De verwachte effecten van dit systeem op basis van de huidige prognoses zullen minimaal zijn. Tussen zondag en maandag kunnen we een afname van de wind verwachten, wat tot een warmer gevoel (benauwde omstandigheden) zou kunnen leiden en er bestaat een kans op een aantal lokale buien. Onweer wordt daarbij niet uitgesloten.



Voor meer informatie over het weer ga naar caribbeanweathercenter.net

