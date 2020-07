Kralendijk – Zaterdag 25 juli vanaf 8 uur ‘s morgens tot 2 uur ‘s middags is er bij het Cultuurpark Mangazina di Rei weer een gezellige dag vol geschiedenis met een lokale markt en heerlijk eten.

Onze voorouders waren mensen die altijd bezig waren op hun “knoek”. Gezond leven was essentieel voor de dagelijkse routine van de Bonairiaan. Behalve veeteelt werden er ook verschillende groenten en fruit verbouwd, zoals onder meer watermeloen, komkommer, pompoen, tomaat en okra. Op Bonaire waren er diverse plantages zoals Dos Pos en Fontein waar veel groenten en fruit werden geproduceerd. Tegenwoordig zijn er verschillende jongeren en ouderen die passie hebben voor landbouw. Tijdens het culturele evenement “Nos Zjilea” van komende zaterdag 25 juli zullen enkelen van hen hun ervaring met ons delen, zodat meer mensen zin krijgen om te gaan planten voor de eigen voedselvoorziening.

Aankomende zaterdag 25 Juli zal er na een lange tijd, dit keer “Corona Smart”, weer het cultuur evenement ‘Nos Zjilea’ georganiseerd worden op Mangazina di Rei.

Bano Pourier zal zijn ervaring met ons komen delen over het leven op de “knoek” en zal een demonstratie geven van het mengen van plantaarde en het zaaien en overpotten.

Eén van de redenen om je eigen groenten te planten is gezond te kunnen eten. Sherman Winklaar, een bekende kok met veel culinaire ervaring zal een demonstratie geven van hoe je een lekkere schotel kan maken met lokaal geproduceerde groenten.

Onder invloed van de onzekere tijden waar we in leven, wordt het produceren van ons eigen voedsel steeds belangrijker. Dhr. Maurice Adriaens, hoofd van de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij zal zijn visie op de ontwikkeling van de landbouw op Bonaire met ons delen. Daarnaast zal hij ook wat tips geven over gewasbescherming.

Dhr. Olvin Bart zal een presentatie geven met zijn gedenkwaardige liedjes om leuke herinneringen op te roepen en Dhr. Nico Melaan zal “Live” optreden met zijn romantische liedjes van de jaren ‘80 om ons weer naar het verleden terug te brengen. Leerorkest zal haar succesvolle concert van afgelopen maandag nog een keer herhalen samen met jeugdmuziekgroep “Talento Kultural” en de lokale band “Tutti Frutti”.

Jefferson Rosario en Segni Bernadina zullen samen een komische act verzorgen.

Er zullen verschillende stands zijn met lokale verse producten, zoals “strop’i kalbas”, lokaal geproduceerde natuurlijke vruchtensappen “Made in Rincon”, lokale lekkernijen, lokale kunst en nog veel meer. De keuken gaat open vanaf 10 uur ’s morgens en geeft u de mogelijkheid om verschillende lokale gerechten te proeven.

We zien u graag op ‘Nos Zjilea’, hét culturele evenement van Bonaire; aankomende zaterdag 25 juli vanaf 8 uur ‘s morgens tot 2 uur ‘s middags bij Cultuurpark Mangazina di Rei. Voor meer informatie kunt u de facebookpagina van Mangazina di Rei bezoeken. https://www.facebook.com/mangazinadirei/