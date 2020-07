188 Gedeeld

Kralendijk – Verschillende nieuwsmedia melden vanmiddag dat er aan boord van de Tui-vlucht van vandaag, die ook op Bonaire zou landen, een positief geval van COVID19 zou zijn geconstateerd.

De vaststelling zou pas hebben plaatsgevonden toen de vlucht al was vertrokken uit Amsterdam. Inmiddels is bevestigd dat de betreffende passagier op Curaçao van boord is gegaan.

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zei aan het eind van de middag, op vragen van de media, ‘snel’ met een verklaring te zullen komen over de situatie.

Het bericht heeft voor enige onrust gezorgd op het eiland, waarbij zich de vraag voordoet hoe nu wordt omgegaan met de andere passagiers die zich aan boord hebben bevonden met de besmette passagier.

Lees ook: