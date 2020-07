6 Gedeeld

Meer winkels en organisaties sluiten zich aan bij het ledenpas project van AFBW.

Steeds meer bedrijven geven leden van AFBW voordelen op vertoon van de ledenpas. Recent hebben de volgende bedrijven zich aangesloten bij het ledenpas project.

Health Fitness Center Bonaire

Health Fitness Center Bonaire heet AFBW leden welkom, met gebruik van hun lidmaatschapspas biedt HFC Bonaire een korting van ruim 45% op het ALL-IN jaar abonnement. Daardoor betalten AFBW leden in plaats van $74 per maand slechts een bedrag van $40 per maand. Dit is een oproep voor alle AFBW leden om iets te doen voor je gezondheid en conditie. Eigenaar de heer Ron Soechit en manager Christel Engels staan voor je klaar om je te informeren en te begeleiden bij Health and Fitness Center Bonaire. Namens al haar leden wil AFBW de heer Ron Soechit bedanken voor zijn medewerking aan het ledenpasproject van AFBW.

Op de foto zie je het moment dat een vakbondslid haar lidmaatschapspas overdraagt aan de manager van Health Fitness Center mevrouw Christel Engels, dit als symbool dat de lidmaatschapspas wordt geaccepteerd. Ook is er een AFBW-afgevaardigde van de organisatie Fundashon Mariadal aanwezig.

Famoso Supermarket

In het groeiende ledenpasproject zijn AFBW-leden sinds vandaag ook welkom bij Famoso Supermarket met hun lidmaatschapspas. Bij Famoso Supermarket ontvangen leden van AFBW een korting van 10% * (er zijn enkele voorwaarden aan verbonden). Kom je boodschappen voordelig doen bij Famoso. AFBW wil namens al haar leden de eigenaar van Famoso Supermarket de heer Xu en zijn kinderen Carolina en Diego bedanken voor hun medewerking aan het ledenpasproject van AFBW.

Op de foto zie je het moment dat een vakbondslid haar lidmaatschapspas overdraagt aan de managers van Famoso Supermarket mevrouw Carolina en de heer Diego, dit als symbool dat de lidmaatschapspas wordt geaccepteerd. Hierbij is ook een AFBW-afgevaardigde van de organistatie Fundashon Mariadal aanwezig.

Karel’s Beach Bar

Ook Karel’s Beach Bar heeft zich aangesloten bij het ledenpasproject van AFBW, de eigenaar de heer Karel Visser is blij ook een bijdrage te kunnen leveren aan het project. Bij Karel’s Beach Bar ontvangen AFBW leden een korting van 10%. Je bent dan ook van harte welkom bij Karel’s Beach Bar om te komen eten, drinken en natuurlijk te genieten van het uitzicht dat je hebt over zee vanaf de pier. AFBW wil namens al haar leden de eigenaar van Karel’s Beach Bar Bonaire de heer Karel Visser bedanken voor zijn medewerking aan dit project.

Op de foto zie je het moment dat een vakbondslid haar lidmaatschapspas overdraagt aan de manager van Karel’s Beach Bar, dit als symbool dat de lidmaatschapspas wordt geaccepteerd. Hierbij is ook een AFBW-afgevaardigde van de organisatie Fundashon Mariadal aanwezig.

Mtech Electrical Supplies Bonaire

AFBW-leden zijn ook welkom bij Mtech Electrical Supplies Bonaire. Met het gebruik van het AFBW-ledenpas ontvangen zij een korting van 20%. AFBW wil namens al haar leden de manager van Mtech Electrical Supplies Bonaire de heer Karan Khanna bedanken voor zijn medewerking aan dit project.

Op de foto zie je het moment dat een vakbondslid haar lidmaatschapspas overdraagt aan een medewerkster van Mtech Electrical Supplies Bonaire, dit als symbool dat de lidmaatschapspas wordt geaccepteerd. Ook is er een AFBW-afgevaardigde van de organisatie Cargill Salt Company aanwezig.

