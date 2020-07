45 Gedeeld

Foto: Inge Poorthuis

Gisteravond 20 juli vond het eerste concert plaats van het Leerorkest Bonaire. Het openluchtconcert werd gehouden op het terrein van Kolegio San Luis Betran in Rincon. Tijdens het optreden waren ouders en genodigden aanwezig. Zij konden genieten van het muzikale talent van de kinderen. Onder de sprekers waren onder andere Gezaghebber Edison Rijna en eilandgeduputeerde Nina den Heyer.

In navolging van de vele succesvolle projecten in Nederland, op Curaçao en op Aruba is dit Leerorkest het begin van Leerorkest Beweging op Bonaire. Met een Leerorkest op school krijgen de kinderen onder schooltijd muziekles van een professionele muziekdocent. De kinderen mogen zelf hun instrument kiezen. Vervolgens spelen alle kinderen samen in een groot Leerorkest.

Een impressie van het concert

Tijdens hun eerste concert werden de kinderen ondersteund door de kinderen van Talento Kultural (jeugdmuziekgroep van Mangazina di Rei) en de lokale band Grupo Tutti Frutti. Naast zang was er ook traditionele dans te zien gedurende de avond.

Leerorkest Bonaire wordt gecoördineerd door Stichting Mangazina di Rei en gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Stichting DOEN en het fonds voor Cultuurparticipatie. Zij geloven dat hoe meer positieve activiteiten er voor de kinderen georganiseerd worden, hoe meer kansen je creëert om hun talenten te ontdekken en hoe minder snel verveling toeslaat. Net als sport, maakt muziek kinderen sterker en gelukkiger. Daardoor zijn ze weerbaarder en dat legt een goede basis voor hun toekomst.

De kinderen uit het Leerorkest Bonaire gaven in een videoboodschap, die tijdens het concert werd vertoond, aan dat ze onder andere meer zelfvertrouwen hebben gekregen en discipline en geduld hebben ontwikkeld. Na het concert werd aan alle deelnemende leerlingen een certificaat uitgereikt.

Het concert was voor het publiek te volgen via de radio en via een livestreaming op Facebook. Heb je het concert gemist? Via deze link kun je het gehele concert alsnog bekijken.

