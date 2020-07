91 Gedeeld

Kralendijk – Volgens het OLB kiezen reizigers vanuit Nederland er zelf voor om zich te laten testen op COVID-19. Afgelopen weekeind hadden rond de 90% een test bij zich. Uit dit percentage blijkt dat reizigers hun verantwoordelijkheid nemen, niet alleen voor de eigen gezondheid, maar ook voor de volksgezondheid op Bonaire.

PCR-test

Bonaire verzoekt de reizigers om zich binnen 72 uur voor vertrek te laten testen. Reizigers krijgen na de test een verklaring waar uit blijkt dat zijn negatief zijn getest. Het gaat hier om de PCR-test, niet om een van de minder betrouwbare sneltesten.

Gezondheidsverklaring

Iedere reiziger naar Bonaire moet voordat hij naar Bonaire vertrekt een gezondheidsverklaring invullen. Het formulier staat op https://bonairepublichealth.org/en/form De formulieren komen binnen bij de afdeling Publieke gezondheid. Medewerkers bij de afdeling Publieke gezondheid willen van te voren weten wie er naar Bonaire wil komen en zij willen vooraf inschatten of er mogelijke risico’s zijn. Ook kunnen zij zo vooraf reizigers informeren over het in-reisbereid van Bonaire.

Reizigers moeten de gezondheidsverklaring op verzoek kunnen tonen bij de medewerker van de afdeling Publieke gezondheid op de luchthaven of in de haven. Dit is mogelijk door een uitgeprint formulier meenemen in hun handbagage of het formulier te tonen op hun telefoon.

