Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Caribisch arretjescake

Arretjescake is een soort chocoladecake die niet in de oven gebakken hoeft te worden. De naam van dit recept komt van stripfiguur Arretje Nof, die in het verleden in de reclamecampagnes van de Nederlandse Oliefabrieken (NOF), nu Calvé, werd gebruikt.

Het originele recept bevat onder andere rauwe eieren. Corjan laat in dit gerecht de rauwe eieren achterwege. Natuurlijk geeft hij ook dit gerecht weer een Caribische twist. En omdat de cake niet gebakken hoeft te worden, is deze in een mum van tijd klaar. Dat wordt smullen!

De ingrediënten voor arretjescake

Ingrediënten

200 gram pure chocolade

200 gram koekjes (biscuitjes, kokoskoekjes of ‘letter di pinda’ (Antilliaanse pinda koekjes)

60 gram cacaopoeder

50 gram rietsuiker

50 gram kokosvet

100 gram ongezouten roomboter

10 gram Bonaire zeezout

150 gram gekonfijte ananas

50 gram gekonfijte aloë

30 gram kokosrasp/snippers

50 milliliter (Malibu) rum

Benodigdheden:

Pan

Hittebestendige schaal

Bakblik

Bakpapier of plastic folie

Recept

Verdeel het mengsel over de bakvorm bekleed met bakpapier of folie

Smelt de chocolade, kokosvet en roomboter au bain marie (in een kom, boven een pannetje heet water).

Roer de rum door de cacaopoeder zodat een klontvrij mengsel ontstaat. Verkruimel de koekjes. Snijd de gekonfijte ananas en aloë in kleine stukjes.

Meng nu alles door elkaar en voeg op het laatst het zeezout toe. Verdeel nu alles in een bakvorm bekleed met bakpapier of plastic folie.

Laat het geheel opstijven in de koelkast.

Nadat de cake is opgestijfd kun je hem uit de vorm halen. Snijd met een kartelmes plakken in de gewenste grootte. Laat de cake even staan voordat je hem opeet, zodat de boter iets zacht kan worden.

Het eindresultaat

Eet smakelijk

