Kralendijk – Dit jaar organiseerde Stichting Lezen en Schrijven voor de vierde keer een Summerschool voor kinderen van het primair onderwijs. Met meer dan 45 kinderen zijn zij vorige week gestart om twee weken lang met Nederlands spreken, luisteren en begrijpend lezen aan de slag te gaan. Tevens hebben zij veel geoefend met Rekenen.

De Stichting Lezen en Schrijven Bonaire wil met dit project, net als met de Mediabus en de Voorleesdag en Pienter in Taal, de laaggeletterdheid op het eiland bestrijden. In samenwerking met de basisscholen wordt jaarlijks op een ontspannen manier met veel excursies en sport in de middag Summerschool georganiseerd bij het SGB.

Van maandag 6 juli tot vrijdag 17 juli heeft de Summerschool lesgegeven aan leerlingen van groep 7 bijna alle lagere scholen van het eiland. Het doel is hiermee ze nog een extra zetje te geven ter voorbereiding op de middelbare school.

Bijna 45 kinderen hebben met succes de Summerschool 2020 doorlopen.

Zij kregen op de slotbijeenkomst op 17 juli een certificaat uit handen van mw. J. Lo-A-Njoe, directeur Summerschool en mevrouw N. Wout, bestuurder van de RK scholen.

