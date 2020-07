22 Gedeeld

Kralendijk – Op dinsdag 15 juli kreeg de politiecentrale omstreeks 16.00 uur melding dat er een bedrijfsongeluk op de zuidpier had plaatsgevonden, waarbij een trekker betrokken was.

Bij aankomst van de patrouille bleek dat de bestuurder van de trekker bezig was met het vastmaken van de container, toen de trekker begon te bewegen en hierbij de bestuurder raakte. De bestuurde verloor hierdoor zijn evenwicht en viel, waarna de trekker over de man heen reed. Het slachtoffer was bij bewustzijn en had veel pijn. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Op donderdag 16 juli, is de melding binnengekomen dat de bestuurder kwam te overlijden. Het betreft de man met initialen E.M.C., geboren op 30 juni 1969.

