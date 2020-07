5 Gedeeld

Kralendijk – Het is half bewolkt, wat heiig en wat winderig met een kans op een lokale bui of twee voornamelijk in de ochtenduren. Onweer wordt daarbij niet uitgesloten. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal matig tot hard zijn (16-21 knopen met uitschieters tot 25 knopen).



Weeroverzicht vrijdag: Een kleine storing trekt over de regio en zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van een aantal buien in de regio. Onweer wordt daarbij niet uitgesloten. Het blijft een beetje heiig en de wind zal soms hard zijn.



Zaterdag 11 juli: Het is half bewolkt, wat winderig en wat heiig met een kans op een lokale bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal matig tot hard zijn (16-21 knopen met uitschieters tot 24 knopen).



Zondag 12 juli: Het is half bewolkt, steeds minder heiig en wat winderig met een kans op een lokale bui. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 27 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten en zal matig tot hard zijn (16-21 knopen met uitschieters tot 25 knopen).



Weeroverzicht zaterdag en zondag: De aanwezigheid van een wat vochtigere lucht achter de kleine storing kan zowel op zaterdag als op zondag leiden tot plaatselijk een bui. Het blijft op zaterdag een beetje heiig maar dat neemt op zondag weer verder af. Mensen die buitengewoon gevoelig zijn voor luchtverontreiniging, wordt aangeraden hiermee rekening te houden en buitenactiviteiten te beperken. Zoals aangegeven, zal het zondag nog minder heiig worden waardoor de luchtkwaliteit nog meer zal verbeteren.



Voor meer informatie over het weer ga naar caribbeanweathercenter.net

Lees ook: