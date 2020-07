Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

In dit twee-maandelijkse artikel “Huis te koop op Bonaire” laten wij makelaars op Bonaire een huis uitlichten dat te koop staat. Via de bijgevoegde link kun je direct contact opnemen met de makelaar voor professioneel advies en voor een bezichtiging. Zo hopen we dat ook jij een eigen plekje onder de zon vindt op Bonaire.

Huis van de maand juli bij Caribbean Homes

Kaya Dialma 1, Playa Pabou

In een voormalige radiostudio is deze keurige 5-slaapkamer woning gerealiseerd. Gelegen nabij het ziekenhuis, het stadscentrum, op loopafstand van de boulevard en vele gezellige restaurants! Ideaal als u met het hele gezin naar Bonaire wil emigreren en niet te ver van het bruisende leven van Kralendijk af wil wonen.



Er is een ruime oprit met voldoende parkeergelegenheid aan de voorzijde. Entree naar woonkamer met deels open keuken. Schuifpui naar knusse porch en riante achtertuin. Via een hal heeft u toegang tot 2 slaapkamers (of kantoortjes/bergingen) en het toilet. Ook kunt u hier via de trapopgang naar de verdieping waar zich nog eens 3 ruime slaapkamers bevinden en een keurige badkamer met douche en toilet. Op de verdieping bevindt zich ook de wasruimte.



De woning is in 2019 volledig gerenoveerd en voorzien van nieuwe keuken en sanitair. Alle slaapkamers zijn voorzien van airconditioning en de gehele woning is voorzien van shutterramen. Hierdoor kunt u volop genieten van de verkoelende Bonaireaanse passaatwind.

In de grote achtertuin kunt u heerlijk met elkaar BBQ’en of gewoon lekker genieten van de lorra’s en prikichi’s die dagelijks hun gekwetter met u willen delen. Kortom; een perfecte gezinswoning.

Ten tijde van de publicatie is deze woning verkocht. Bekijk de website van Caribbean Homes voor meer prachtige woningen.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : info@caribbeanhomesbonaire.com

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Facebook : Caribbean Homes Bonaire

Huis van de maand juli bij Sunbelt Realty

E.E.G. Boulevard 101

Belnem Garden Residence II is een kleinschalig nieuwbouw project waarin 4 appartementen worden gebouwd. Er komen 2 wooneenheden op de begane grond met gebruik van tuin en 2 wooneenheden op de tweede woonlaag met gebruik van dakterras. Het gebouw krijgt een luxe uitstraling door gebruik van tavertin steenstrips op de gevel en glazen balustrades. Alle appartementen krijgen 2 slaapkamers en 2 badkamers.

De lokatie is meer dan goed op korte afstand van openbare stranden, duikplaatsen, surf hotspots, hippe beach clubs en restaurants. Voor de appartementen op begane grond is een zwembad optioneel tegen meerprijs van ca. USD 30.000,- exclusief ABB.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty:

Kaya Grandi 41 Telefoon :

Tel: +599 717 6560

E-mail : info@sunbeltbonaire.com

Website : www.sunbeltbonaire.com

Facebook : Sunbelt Bonaire

Huis van de maand juli bij Harbourtown Real Estate

Club Nautico Penthouse

Club Nautico ligt direct aan de boulevard in het centrum van Kralendijk op loopafstand van restaurants en bars.

Dit stijlvolle appartement is gelegen op de tweede (bovenste) etage en bereikt men via trappen. Lichte en gezellige woonkamer met open keuken voorzien van granieten aanrechtblad, gaskookplaat, dubbele spoelbak en koelkast. Openslaande deuren geven toegang tot het grote dakterras met een werkelijk prachtig uitzicht over de Caribische Zee.



Zeer ruime ouderslaapkamer met inloopkast en eveneens toegang tot het grote dakterras. De en-suite badkamer heeft een bad met douche, wastafel, toilet en bidet. Voorts een grote tweede slaapkamer met eigen badkamer met wastafel, douche en toilet. In de gang een ruime inbouwkast met bergruimte, opstelling voor de boiler en aansluiting voor wasmachine.

Het appartement wordt geheel gemeubileerd aangeboden.

Tegen betaling kan met gebruik maken van het prachtige, achter het complex gelegen zwembad,

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Kaya L.D. Gerharts 20

Telefoon : +599 717 5539

E-mail : info@harbourtownbonaire.com

Website : www.harbourtownbonaire.nl

Facebook : Harbourtown Real Estate

Huis van de maand juli bij Bonaire Realty

Belmar oceanfront penthouse

Ruim penthouse direct aan zee gelegen met 3 slaapkamers en 2 badkamers. Gelegen op het luxe en populaire duikresort Belmar.

Op dit resort is een zwembad aanwezig, een full service duikschool en alle faciliteiten voor duikers.

Het penthouse heeft een grote woonruimte die in zijn geheel aansluit op het grote oversized balkon, waardoor de binnen en buitenruimte naadloos in elkaar overlopen, een open keuken, 3 slaapkamers met airco en plafondfans. Vraagprijs is US$ 475.000 kosten koper.

Dit penthouse moet u gezien hebben!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : info@bonairerealty.com

Website : www.bonairerealty.com

Facebook : Bonaire Realty

Huis van de maand juli bij RE/MAX Paradise Homes

J.A. Abraham Boulevard 116

Deze villa is gelegen aan het water vlakbij het centrum van Kralendijk. Het heeft een vrij uitzicht over het water, een privé steiger, een groot overdekt terras met voldoende schaduw, een whirlpool spa, een moderne keuken, een ruime grote woonkamer, drie slaapkamers en twee moderne badkamers. Geïnteresseerd in huurinkomsten van deze woning of wenst u meer informatie over dit eigendom? Neem dan contact op met RE/MAX Paradise Homes.

De vraagprijs voor deze villa $ 535.000 USD k.k.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : info@bonairehomes.com

Website : www.bonairehomes.com

Facebook : REMAX Bonaire

Huis van de maand juli bij Caribbean Vista Blue

Courtyard Village K-4

Omgeven door een fraai aangelegde tropische tuin met veel privacy, ligt deze prachtige bungalow met nummer K-4. Te bereiken via de hoofdingang/toegangspoort van Courtyard Village Bonaire.

De woning is door een lokale architect ontworpen, uitgevoerd in een fraaie bouwstijl en bestaat uit een woonkamer met open keuken en bijkeuken, 2 slaapkamers (met inbouwkasten), 2 complete badkamers, en openslaande deuren naar de royale porch.

In de gehele woning zijn de hoge plafonds zichtbaar gebleven, wat een heerlijk effect van de binnenruimte geeft. Buiten is het dak afgewerkt met verholen goten en dakpannen. Ook is er een carport op de kavel aanwezig, wat parkeren op eigen terrein mogelijk maakt.

De woning ligt op loopafstand van de boulevard, strand, winkels en restaurants en in de directe omgeving zijn supermarkten, auto-, scooter- en fietsverhuur, duikscholen en banken etc. te vinden.

Het gehele plan bestaat uit 44 appartementen en een aantal villa’s (waarvan er nog enkele in aanbouw zijn). Het is mogelijk om de woning permanent te bewonen en/of longterm te verhuren, waarbij het ook mogelijk is om gebruik te maken van de aanwezige faciliteiten, zoals gebruik van het zwembad. Daarnaast is ook korte termijn verhuur toegestaan; in samenwerking met Bonaire Paradise, die met een receptie op het terrein aanwezig is.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : info@caribbeanvistablue.com

Website : www.caribbeanvistablue.com

Facebook : Caribbean Vista Blue

Huis van de maand juli bij Qvillas

Finca Verde 7

Gelegen in het rustige Finca Verde, staat Finca Verde nr. 7; een Bonairiaans huis met een modern tintje!

Wanneer u de woning binnenkomt loopt u direct de woonkamer binnen met open keuken. De keuken is gemaakt van beton en steigerhout en is voorzien van een grote kookplaat met oven, vaatwasser, grote koelkast en een kookeiland. Op de begane grond bevinden zich 2 slaapkamers met een gedeelde badkamer met daarnaast nog een apart gastentoilet. Via een open trap in de woonkamer komt u in de ruime masterbedroom met en-suite badkamer.

Het huis heeft een heerlijke brede porch die uitkijkt op de prachtige tropische tuin, zwembad en grote nieuwe betonnen buitenkeuken voorzien van een ingebouwde Green Egg, gootsteen en echte pizzaoven. Het huis biedt, door de ligging en de mooie tuin, zeer veel privacy.

Achter in de tuin bevindt zich ook nog een volledig gerenoveerd guesthouse met eigen keuken, slaapkamer, badkamer en een ruime porch. Er is een carport met plek voor twee auto’s en daarnaast ook de garage voor opslag.

Tegenover Finca Verde 7 ligt Kas Palo. Hier staan 2 vakantiehuisjes die perfect zijn voor korte termijn verhuur. Beide woningen zijn afzonderlijk te koop of kunnen samen met het woonhuis worden gekocht.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Kaya Gob. N. Debrot unit 9

Tel: +599 7170881

E-mail: info@qvillas.com

Website: www.qvillas.com

Facebook: Qvillasbonaire

Huis van de maand juli bij Sotheby’s

Crown Court 26

Villa Denmark is een ruime villa met twee vleugels, perfect gebouwd op de wind. De woonkamer en een volledig uitgeruste open keuken bevinden zich in het midden van de villa.

Op de rechtervleugel vindt u de hoofdslaapkamer en badkamer, een inloopkast, de wasruimte en het gastentoilet. U vindt de garage ook aan de rechterkant van de villa.

Op de linkervleugel bevinden zich nog twee slaapkamers en een badkamer. Een van deze slaapkamers heeft zelfs een kleine keuken. Elke slaapkamer heeft een eigen veranda waardoor er veel privacy is. Grenzend aan de woonkamer is ook een veranda en met de Bonairean Breeze is het perfect om zowel binnen als buiten te leven.

Het zwembad is betegeld met wit koraal, er is een buitendouche, een wastafel en bergruimte. De oppervlakte bestaat uit twee percelen: één vanaf 1459 m² en één vanaf 1432 m² dus er zijn mogelijkheden om nog meer op de kavels te bouwen.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sotheby’s:

Kaya L.D Gerharts 10

Tel: +599 717 1950 of +599 780 1810

E-mail : peter@sir-abcislands.com

Website : www.sir-abcislands.com

Facebook : Sotheby’s Realty Bonaire