Kralendijk – Iedereen die naar Bonaire reist moet een gezondheidsverklaring invullen. Dit kan nu online. Dit zei gezaghebber Rijna vandaag tijdens een persconferentie.

Het formulier is online in te vullen en direct te versturen naar de publieke gezondheidsdienst van Bonaire. De reiziger dient vervolgens een geprinte versie of de pdf versie van het ingevulde formulier op de telefoon bij aankomst op de luchthaven te tonen.

Het is belangrijk dat elk lid van het reisgezeldschap een formulier invult. Dit geldt ook voor meereizende kinderen.

De gezondheidsverklaring is te vinden op: https://bonairepublichealth.org/en

