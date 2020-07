30 Gedeeld



Kralendijk – Meer gezinnen dan normaal blijven deze zomer op Bonaire, waardoor de reguliere activiteiten van Buki di pret sneller volgeboekt zijn. Daarom worden er extra activiteiten georganiseerd, zodat er voor alle kinderen nog genoeg te doen blijft.



“We merken dat de activiteiten nóg populairder zijn dan voorgaande jaren,” zegt Ezra Buys, mede-initiatiefnemer van Buki di pret. “We denken dat door de reisbeperkingen wegens Corona veel gezinnen besloten om op Bonaire te blijven. Dat is natuurlijk positief voor alle ondernemers en organisaties die met Buki di pret meedoen.”



“Aan de andere kant zijn de geplande activiteiten sneller vol en dat is natuurlijk jammer voor kinderen die nog niet geboekt hebben,” vult mede-initiatiefnemer Marga Buys aan. “Het boekje is al in februari gedrukt en toen zouden we maar één verrassingsactiviteit aanbieden, als leuk extraatje. Inmiddels hebben we een hele lijst met extra activiteiten, die we steeds online bekend maken.” Onlangs is al de vijfde verrassingsactiviteit gepubliceerd op de Facebookpagina van Buki di pret. Denk aan golven, schminken, apekooien en zwemmen bij Divi Flamingo Beach Resort.



Ook is deelnemende organisaties gevraagd om hun aantal plekken te vergroten of hun activiteit vaker aan te bieden. Zo biedt bijvoorbeeld de Brandweer nu extra rondleidingen op de kazerne aan. Ook lopen niet alle reserveringen via onze website. Vaak zijn er bij de individuele bedrijven nog genoeg plekken beschikbaar. Denk aan Breeze’and Bites, Something Sweet, BonSea, Botanical Garden, BonBons Bonaire, Dance&More, Landsailing, Top1Toys, Epic Tours, Stoked, RealDutchBakery, Luciano’s, Atletiek, BonChess, Echo, Elegance Spa, Rumba, stoepkrijten, SubWay en Bouncerland. Bij deze bedrijven gaan de reserveringen niet via onze website maar kun je gewoon langsgaan of reserveren via deze bedrijven zelf.

Buki di pret is in juni op alle basisscholen van Bonaire uitgedeeld aan 2250 kinderen. Met dat boekje in de hand kunnen zij deelnemen aan diverse activiteiten en krijgen vaak korting. De acties variëren van films, ijs en pizza tot atletiek, snorkelen en figuurzagen. Voor elk wat wils.



www.bukidipret.com

facebook.com/bukidipret

Lees ook: