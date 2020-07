12 Gedeeld

Kralendijk – Afgelopen week werden twee repatrianten, die vanuit Peru naar Bonaire waren teruggekeerd en in quarantaine verblijven, positief getest op COVID-19. Woensdag bleek dat het derde gezinslid ook positief is getest op COVID-19.

Quarantaine

Deze persoon bevindt zich al 9 dagen in quarantaine, net als de andere twee gezinsleden. Het bron- en contractonderzoek door een team van de dienst Publieke Gezondheid is al afgerond. Daaruit blijkt dat de verspreiding van het virus zich beperkt tot dit gezin.

De dienst Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor de begeleiding van de repatrianten op de centrale quarantaine locatie. De drie repatrianten maken het naar omstandigheden goed. Hun gezondheid wordt gemonitord.

De overige repatrianten die eveneens in de centrale Quarantaine locatie verblijven zijn geïnformeerd en hun gezondheid wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door medewerkers van de afdeling Publieke Gezondheid.

In het Draaiboek Repatriëring en in het in-reisbeleid is vastgelegd dat alle repatrianten uit risicolanden in quarantaine gaan op een centrale locatie.

Vandaag, donderdag 16 juli, zal gezaghebber Rijna om 10 uur tijdens een persconferentie meer informatie geven aan de bevolking.

Op zowel Curaçao als Sint-Maarten is woensdag een nieuwe besmetting met corona bevestigd. Dinsdag is ook op Aruba een nieuwe besmetting geregistreerd, daar zijn inmiddels vier gevallen bekend. Alle patiënten op de eilanden zitten in quarantaine. De eilanden kenden wekenlang nauwelijks besmettingen, maar met de opening van de grenzen op 1 juli is het risico op corona groter geworden.

