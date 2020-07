14 Gedeeld

Kralendijk – In de ochtenduren van woensdag 15 juli vond onder leiding van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie, een drietal huiszoekingen plaats in de wijken Hato en Antriol.

De huiszoekingen werden uitgevoerd door de afdeling PGO (Probleem Gerichte Opsporing) het KPCN, de RST en de KMar en waren in het kader van de mensenhandel en arbeidsuitbuiting in een bar/restaurant.

Er zijn verschillende artikelen in beslag genomen tijdens de huiszoekingen. Onderzoek in deze zaak is lopende.

