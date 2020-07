1 Delen

Kralendijk – Water – en Energiebedrijf Bonaire N.V ( WEB ) is op 6 juli gestart met het vernieuwen van de leidingen die gezuiverde afvalwater terug moet transporteren naar hotels.

Dit project heeft als begin punt Belnem en eindigt ter hoogte van het drinkwaterfabriek in Hato. Tegelijkertijd worden Kaya Grandi en Kaya Gobernador N. Debrot in goed overleg met Directie Ruimte & Ontwikkeling (DRO) vernieuwd. De geplande opleverdatum van dit project is eind april 2021.

In de week van 13 juli gaan de graafwerkzaamheden van start in Belnem en worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag van 8:00-16:00 en incidenteel zullen de werkzaamheden op zaterdag plaatsvinden alleen als het niet anders kan.

Voor omwonenden zullen de werkzaamheden onvermijdelijk hinder met zich meebrengen. WEB zal als directievoerder er alles aan doen om de hinder tot het minimum te beperken. De Bonariaanse Wegenbouw Maatschappij (BWM) is de aannemer die belast is met het uitvoeren van de werkzaamheden.

WEB zal periodiek via officiële communicatie kanalen bewoners op de hoogte houden van de voortgang van het project.

Lees ook: