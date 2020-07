2 Gedeeld

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) heeft op 25-29 oktober 2019 haar eerste Jaarlijkste Junior Ranger Uitwisselingsprogramma georganizeerd, als onderdeel van de nieuwe aanpak voor de samenwerking tussen de parkbeheerorganisaties op de zes eilanden van de Nederlandse Cariben.

DCNA heeft zojuist een evaluatierapport afgerond, dat een overzicht geeft van dit succesvolle evenement en waardevolle lessen voor de volgende editie. Kinderen enthousiasmeren en goed informeren over de natuur is van cruciaal belang voor het behoud van de spectaculaire natuur in het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk.

Het Junior Ranger Uitwisselingsprogramma van 2019 was in de eerste plaats een proefprogramma, omdat de tijd tussen het idee en de uitvoering kort was (vier maanden). Dit was een uitdaging voor zowel de organisatie als de financiering. Namens het DCNA-team willen we onze grote dank betuigen aan degenen die het evenement hebben gecoördineerd. Dit evenement was een succes dankzij de enorme inspanningen van Sietske van der Wal en Natasha Silva (Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA)), Roxanne Liana Francisca, Xenah Cicilia en Maria-Guanela Sluis (STINAPA-Bonaire) en Emeray Neuman-Martha (DCNA). Bedankt voor alles wat jullie doen voor de jeugd in het natuuronderwijs.

Voor de jaarlijkse DCNA-conventie in 2019 werden 12-13-jarige jeugddeelnemers van de zes Nederlands- Caribische eilanden uitgenodigd om deel te nemen aan het Junior Ranger Uitwisselingsprogramma met het thema: Mariene- en Kustbescherming. De eilanden werden vertegenwoordigd door Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), STINAPA Bonaire, CARMABI op Curaçao, Curaçao Sea Aquarium, Saba Conservation Foundation, Saba Nature Education en St. Maarten Nature Foundation. Per eiland werden vier tieners geselecteerd en bij elkaar gebracht op Bonaire. De activiteiten van DCNA worden gesteund door de Nationale Postcode Loterij.

Dankzij cofinanciering van de Rabobank, Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), STINAPA Bonaire en steun van Warehouse Bonaire supermarkt , kon het programma plaats vinden, met twee overnachtingen, excursies in het veld en workshops in het Washington Slagbaai National Park. In totaal namen 20 jeugd natuur ambassadeurs en 5 volwassen begeleiders (en 3 coördinatoren) deel aan het uitwisselingsevenement, evenals drie meer ervaren STINAPA Junior Rangers -15-18 jaar, die hielpen bij verschillende activiteiten.

Het Junior Ranger Uitwisselingsprogramma van 2019 bleek een unieke ervaring waarbij de jeugddeelnemers de kans kregen om meer over elkaars natuur- en natuurbeschermingsuitdagingen te leren en samen onvergetelijke ervaringen te creëren. Het ‘kamp’ eindigde met presentaties waarin de opgedane kennis van de jongeren werd overgedragen, de geleerde lessen besproken werden en hoe ze samen met de respectieve lokale organisaties op hun thuiseilanden verdere actie wilden ondernemen.

Het principe van participatie van de jeugd begint met het idee dat kinderen niet passief of hulpeloos en zonder capaciteit zijn. Dit principe erkent kinderen als bekwame en actieve communicatoren die deelnemen aan en betrokken zijn bij (de selectie en opzet van) activiteiten die van invloed zijn op de verbetering van hun algemeen welzijn, inclusief hun omgeving. Deze vorm van participatie vindt verticaal plaats tussen kinderen en de organisatie/instelling en horizontaal tussen de kinderen onderling via processen gericht op kind-op-kind interactie. De relatie van kinderen met de natuur is de sleutel tot een duurzame toekomst voor de Nederlands- Caribische eilanden.

Voor meer informative, zie het evaluatie rapport: https://www.dcnanature.org/wp- content/uploads/2020/07/JRE-Report-Online.pdf

