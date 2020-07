Wil je ook beter zichtbaar zijn op Social Media, maar je hebt er weinig tijd voor, of misschien wel helemaal geen zin in? Of je weet niet wat je iedere keer moet plaatsen op Social Media? Wij wel!

Laat ons je Social Media account(s) beheren zodat je altijd en overal de dialoog aan kunt gaan met je doelgroep op de plek waar zij online het meeste tijd doorbrengen: op Social Media!

Waarom beheer van je Social Media?

Adverteren op Facebook en Instagram zorgt er voor dat je product of dienst direct onder de aandacht komt bij je doelgroep.



Zelf geen tijd voor Social Media? Dat horen we vaker en daarom nemen we het volledige beheer van je Social Media accounts voor onze rekening.



Zelf niet handig met het creëren van content? Wij wel! Met ons team creëren we professionele en originele content.

Fotografie

Mooie plaatjes zijn net zo belangrijk als de content. We bieden tevens aan om mooie beelden te creëren, die jouw account meer tot de verbeelding laten spreken.

Google mijn bedrijf

Google mijn bedrijf kun je als aanvulling op je website of Facebookpagina gebruiken. Wanneer er gegoogeld wordt naar jouw bedrijf zien je potentiële klanten in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van je bedrijf zoals locatie (google maps), contact gegevens, website/Facebookpagina en bijvoorbeeld je openingstijden.

Hier vind je meer informatie over bovenstaande diensten en tarieven.