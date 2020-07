3 Gedeeld

Kralendijk – Op het moment dat ook op Bonaire de gevolgen van de COVID-19 pandemie startten, in maart, heeft de BBE de COVID-19 Barometer 1.0 rondgestuurd.

Deze is door veel ondernemers van Bonaire ingevuld, zodat de BBE in gesprekken met de lokale en Rijksoverheid gericht konden spreken over maatregelen die de liquiditeitspositie van de ondernemingen op Bonaire zouden kunnen ondersteunen. De eerste barometer vroeg naar de verwachtte gevolgen van COVID-19 op de bedrijfsactiviteiten.

Jammer genoeg zijn we nu op het punt aangekomen dat we inmiddels terug kunnen kijken naar de eerste helft van 2019, en kunnen onze ondernemers met harde cijfers de economische impact van de COVID-19 pandemie staven. Het is tijd om verder vooruit te kijken en vast te stellen welke ondersteunende overheidsmaatregelen de meeste positieve impact zullen hebben.

Door het invullen van de BBE Barometer 2.0 helpen de ondernemers van Bonaire om hun belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in de gesprekken met de overheid over volgende steunpakketten. De barometer is bedoeld om de temperatuur van het zakelijke klimaat op Bonaire te meten.

De enquete is anoniem, en BBE vraagt ondernemers voor ieder bedrijf (als ze er meerdere bezitten) deze in te vullen.

Engelse versie:https://us3.list-manage.com/survey?u=f6da3d99c0548fb12d7acee20&id=a9a9a804e0&e&fbclid=IwAR1wiTy88rJ_wzZQQtQfxW9-2CSlWJTSraXuLF1Zm-PgMla9IvyiFlVC7MA

Papiamentu versie:https://us3.list-manage.com/survey?u=f6da3d99c0548fb12d7acee20&id=0686490c24&fbclid=IwAR15riUVcl9Dlfw8p1869HjZTduNHQUnCv9LDjtv5yO5WTAVeAB2Kx5ld2E

