Interview Dr. Vogel over inreisbeleid Bonaire

Kralendijk – Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft bekend gemaakt wat het inreisbeleid is nu Aruba heeft aangegeven Amerikanen toe te laten. Om de vele vragen te beantwoorden die er zijn in de samenleving beantwoord Dr, Chris de Vogel, directeur publieke gezondheid bij het OLB, de meestgestelde vragen.

Wat houdt het inreisbeleid van Bonaire in? Het inreisbeleid van Bonaire is per 1 juli zo ingesteld dat alleen ‘low risk landen’ naar Bonaire mogen afreizen. We hebben altijd rekening gehouden met de mogelijkheid dat onze buureilanden andere maatregelen zouden nemen en we hebben altijd al voorgesorteerd dat Aruba mensen uit de Verenigde Staten zou toelaten. In een eerder bericht hebben wij wel eens gezegd; ‘dan sluiten we direct de grenzen.’ Maar bij nader inzien zijn we tot de conclusie gekomen dat het op basis van de epidemiologische gegevens best verantwoord is om stapje voor stapje te gaan versoepelen en ook met Aruba en Curaçao een bubbel op te zetten. De bubbel is bedoelt voor onze eigen mensen. Dat wij niet bij het heen en weer reizen met allerlei maatregelen geconfronteerd worden.

Blijft de bubbel bestaan en is dit dan niet heel risicovol? De bubbel blijft bestaan maar we houden een vinger aan de pols. We hebben dagelijks contact met de publieke gezondheidsdiensten op Aruba en Curaçao, we stemmen zoveel mogelijk met elkaar af en hebben eigenlijk hetzelfde strikte inreisbeleid, waarbij Curaçao en Aruba geholpen worden door hun grondwet die net iets anders is dan de onze. Zij kunnen verplichte testen afnemen bij inreizende personen terwijl wij dit niet kunnen. Wij hebben een gezondheidsverklaring die moet worden ingevult en wij vragen de mensen eigen verantwoordelijkheid te nemen en als ze op reis gaan naar Bonaire 72 uur voor vertrek een test te laten doen. Wij kunnen dit niet verplichten maar wij appelleren aan hun verantwoordelijkheidsgevoel en wij vragen dit te doen voor de volksgezondheid op Bonaire.

Dat betekend dus dat men zowel op Aruba als op Curaçao zelf beslissen of er getest gaat worden of niet? Die keuze hebben zij al gemaakt. Aruba gaat grootschalig testen. Iedereen die binnenkomt, dus alle Amerikanen worden getest bij aankomst en alleen een negatieve test is geldig om ook te mogen verblijven op het eiland. Mocht de test positief uitpakken dat worden ook op die eilanden direct quarantainemaatregelen van kracht.

Waarom kan Bonaire het testen niet verplicht stellen? Op basis van het juridisch kader kan dit niet. Wij hebben een hele fijne grondwet, en ik zeg expres fijn want wij hebben een heel democratisch stelsel, en op basis daarvan kun je geen verplicht onderzoek doen op je lichaam. Want dat is het, een onderzoek op je lichaam, zonder dat je daar vrijwillig toestemming voor geeft. Dat mag je nooit verplicht afnemen.

Wat moet je zelf doen als je op reis gaat naar één van de eilanden of naar een ander land? Dat is eigenlijk een open deur vraag want als je op reis gaat en je gaat heel ver van huis dan moet je je goed voorbereiden, of er nu covid is of niet, je moet je altijd goed voorbereiden. Er zijn genoeg landen waar je vaccinaties moet halen, dit haal je uit de websites die daar helemaal op gespecialiseerd zijn. Wij adviseren iedereen dan ook om dat heel goed in de gaten te houden. Maar aangezien de regio hier uit meerdere landen bestaat met meerdere wet en regelgeving, hou al die websites goed in de gaten; wat moet ik doen als ik naar Aruba ga, of wat moet ik weten als ik naar Curaçao ga en wat zijn de geldende regels voor Bonaire.