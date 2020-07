1 Delen

Word je regelmatig geconfronteerd met financieel vakjargon of kom je aan het eind van de maand in je bedrijf geld tekort of loopt je omzet terug? Wil je meer overzicht hebben op je financien? Dan heeft Action Coach Bonaire een oplossing voor je: de workshop “Financieel management” op dinsdag 28 juli 2020 van 09:00 – 12:30 bij het OIB.

Tijdens deze workshop bespreken we de basis kennis van wat je als ondernemer zou moeten weten om je bedrijf financieel gezond te kunnen houden. Denk hierbij aan cashflow, winst en verlies, inkomsten en uitgaven, reserveringen, belastingen etc.

Na afloop kun je goed beoordelen of je bedrijf in een gezonde financiële situatie verkeert en waar je eventueel dingen kunt verbeteren. Verder gaan we praktisch oefenen en aan de slag met een cashflow begroting, dus breng je laptop en papieren mee.

Het aantal deelnemers is beperkt om zoveel mogelijk aan de slag te kunnen zodat je aan het eind een financieel plan hebt.

Kosten zijn $ 35 per deelnemer, vooraf te betalen. Reserveren bij Action Coach Bonaire via telefoon of WhatsApp 786 6236

De workshop wordt gegeven op dinsdag 28 juli 2020 van 09:00 – 12:30 bij het OIB, Kaya Jean B.F. Vitte #1

Lees ook: