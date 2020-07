14 Gedeeld

Kralendijk – Uit politiecijfers eerder dit jaar kwam naar voren dat diefstal bij duikplaatsen zich in 2019 verdubbeld hadden ten opzichte van het jaar daarvoor. Op woensdag 8 juli j.l. stonden vier jonge verdachten terecht in de rechtbank van Bonaire. Ze werden op heterdaad betrapt bij het plegen van een diefstal uit een auto in de omgeving van de duikplaats Weber’s Joy.

Omdat de verdachten niet eerder in aanraking waren gekomen met justitie, werden ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee weken voorwaardelijk, en een taakstraf van 40 uur met een proeftijd van twee jaar.