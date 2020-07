5 Gedeeld

Kralendijk – De Bonairedag comité organiseert het liederenfestival ‘Un kanto pa Boneiru – Een chanson voor Bonaire’. Het festival vindt plaats op 22 augustus 2020 om 20.00 uur via het ‘live streaming’ systeem. De plaats zal later bekend gemaakt worden.

De omstandigheden rondom de Covid-19 hebben hun invloed gehad op de organisatie van en de voorbereidingen voor de Bonairedag en ook het festival ‘Un kanto pa Boneiru’. Beide activiteiten vinden op een andere manier plaats dan gewoonlijk.

Dit jaar heeft het Bonairiaanse eilandbestuur het organisatorische gedeelte in handen gelegd van het Bonairedag comité en ook de naam van het festival veranderd in ‘Un kanto pa Boneiru’. Het comité heeft onlangs vergaderd en beide activiteiten zullen via het ‘live streaming’ systeem gaan plaatsvinden, waarbij er rekening gehouden wordt met de geldende regels vanwege de Covid-19.

Iedereen die aan dit festival wil deelnemen kan zich vanaf nu inschrijven. De sluitingsdatum voor de inschrijving is 31 juli 2020.

De regels voor deelname zijn als volgt:

Dit jaar moeten deelnemers 16 jaar zijn of ouder.

De compositie moet origineel en nieuw zijn.

Het moet gaan om een eigen, niet bestaande compositie.

De taal moet Papiamentu zijn.

Geen vulgaire taal.

De kleding moet elegant zijn.

De winnaar/winnares moet deelnemen aan de protocolaire en culturele viering

Inschrijving moet gedaan worden via skal@bonairegov.com (naam van de deelnemer, titel en tekst van het lied, naam van de arrangeur en de componist, contactgegevens (tel.nr.) van de deelnemer).

De muziek moet op usb-stick ingeleverd worden bij het kantoor van de Skal.

Het Bonairiaanse eilandbestuur spreekt de hoop uit dat een groot aantal personen zal deelnemen aan het festival ‘Un kanto pa Boneiru – Een chanson voor Bonaire’.

